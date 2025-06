Anni fa non lo avevano capito Garlasco solo ora la scoperta sull’intercettazione di Andrea Sempio

Il caso di Garlasco continua a tenere banco, rivelando nuove scoperte che alimentano la curiosità. Recentemente, è emersa un'importante intercettazione legata ad Andrea Sempio, gettando nuova luce su eventi mai del tutto chiariti. In un'epoca in cui l'attenzione per la giustizia e la verità è più viva che mai, questo mistero rimane emblematico delle sfide che affrontiamo nel cercare giustizia. Riusciremo finalmente a fare chiarezza?

Da tempo il caso di Garlasco continua a rivelare nuovi risvolti, come se l’ombra della verità fosse ancora nascosta dietro errori, omissioni e piste mai del tutto chiarite. La morte di una giovane donna, avvenuta in un tranquillo paese di provincia nell’estate del 2007, ha dato origine a uno dei casi giudiziari più intricati e controversi della cronaca italiana. E oggi, a distanza di quasi vent’anni, la vicenda si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero ribaltare l’intera narrazione costruita negli anni. Emergono infatti gravi lacune nelle trascrizioni delle intercettazioni ambientali che coinvolgono un nome rimasto a lungo sullo sfondo: quello di Andrea Sempio, all’epoca amico intimo di Marco Poggi, fratello della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

