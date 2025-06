Anker MagGo | sottile senza fili E l' iPhone fa il pieno d' energia

Scopri il futuro della ricarica con Anker Maggo: il power bank da 10.000 mAh che si attacca al tuo iPhone tramite MagSafe! Sottile e potente, è l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento. In un'epoca in cui la mobilità è fondamentale, non lasciare mai a secco il tuo smartphone. Un piccolo alleato che fa la differenza: potenza e praticità in un solo gesto!

Il power bank da 10.000 mAh si aggancia facilmente allo smartphone grazie alla tecnologia MagSafe ed è il più potente in rapporto al peso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anker MagGo: sottile, senza fili E l'iPhone fa il pieno d'energia

Leggi anche questi approfondimenti

Ricarica il tuo iPhone ovunque: batteria magnetica Anker MagGo in super offerta - Ricarica il tuo iPhone ovunque con la batteria magnetica Anker MagGo, ora in super offerta su Amazon a soli 40,84 euro (prezzo di listino 69 euro).

Segui queste discussioni su X

Noleggio cinema Proiettori Tweet live su X

LuciRGB Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anker MagGo: 6 nuovi prodotti per la ricarica MagSafe

Lo riporta gizchina.it: Il Magnetic Wireless Charger si propone infatti di ricaricare due dispositivi senza fili ... un dispositivo sottile e impercettibile ad un prezzo di 15.99€. 613 Anker MagSafe Magnetic Wireless Charger ...

Recensione dell’intera lineup di prodotti ANKER MagGo: semplicemente geniali!

Riporta ispazio.net: Quando è alimentato o quando sta correttamente ricaricando un dispositivo, il Magnetic Wireless Charger di ANKER accenderà un ... vista precedentemente, ma senza lo stand “folio” nel retro.

Ricarica il tuo iPhone ovunque: batteria magnetica Anker MagGo in super offerta

Riporta quotidiano.net: Anker 633 MagGo, power bank magnetico da 10.000 mAh con ricarica wireless per iPhone 12/13. Offerta Amazon a 40,84 €. Design compatto e funzionale.