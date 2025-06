angioedema video diario racconta real life il viaggio del paziente

Scopri il volto nascosto dell'angioedema ereditario attraverso un coinvolgente video diario che narra il viaggio quotidiano di chi ne vive. Con questa campagna, vogliamo sensibilizzare e accelerare la diagnosi di questa patologia rara, spesso sottovalutata, offrendo speranza e supporto a chi combatte ogni giorno. Un passo importante per rendere più consapevole e informata la nostra comunità su una condizione poco conosciuta ma di grande impatto.

Al via la campagna per far conoscere la patologia per ridurre tempi di diagnosi Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Un giovane e dinamico divulgatore scientifico e un diario di bordo che racconta in presa diretta la realtà dell'angioedema ereditario, una patologia rara che impatta notevolmente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it