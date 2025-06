Angelo Bonelli sconcertante | come si fa la doccia

Angelo Bonelli, il deputato di Avs, torna a far parlare di sé con un approccio sorprendente alla sostenibilità. Mentre sempre più italiani si interrogano su come ridurre il consumo d’acqua e l’impatto ambientale, lui ha trovato la sua soluzione: docce rapide e senza fronzoli. Un gesto apparentemente semplice che riflette un trend crescente verso uno stile di vita più responsabile. Chissà, forse la sua scelta potrebbe ispirare molti a riconsiderare le proprie abitudini quotidiane!

Riecco il verdissimo Angelo Bonelli (deputato di Avs). «Non ho l’aria condizionata né le pale, ho solo un ventilatore che accendo quando serve». E le famose docce dall’acqua contingentata? «Non voglio sprecarla e quindi sto sotto la doccia al massimo tre o quattro minuti, non sono certo uno di quelli che si mette a cantare sotto l’acqua e ci impiegano 20 minuti a lavarsi», ha confermato a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, conduttori di Un giorno da pecora su Rai Radio Uno. « Sono in grande forma, ho perso sei chili con una dieta e ne devo perdere altri tre», ha proseguito Bonelli. E poi ecco spuntare la moglie, Chiara Pozzer «Angelo si dà molto da fare in casa ed è bravissimo a cucinare il pesce». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Angelo Bonelli, sconcertante: come si fa la doccia

Scopri altri approfondimenti

Angelo Bonelli, la rivelazione: "Come mi chiama in privato mia moglie" - Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi, ha incantato il pubblico di "Un Giorno da Pecora" con frasi pungenti e autoironiche che hanno acceso il dibattito.

Segui queste discussioni su X

Da Gaza ogni giorno arrivano notizie drammatiche. Oggi 24 persone sono state uccise dalle mitragliatrici dell’esercito israeliano. Cercavano cibo. Il governo italiano sospenda ogni accordo economico-militare con Israele, altrimenti sarà complice di genocidio. Tweet live su X

La repubblica italiana e’ nata a seguito dell’esito di un referendum ( 2/06/1946 ) Oggi la destra invita alla diserzione dai referendum e quindi dalla democrazia. Andiamo a votare Tweet live su X

Mancava solo Meloni, e ora la lista dei sabotatori del #referendum è completa. Non votano perché sanno di essere minoranza nel Paese e temono che il quorum possa essere raggiunto. Andiamo a votare: facciamo il contrario di ciò che il potere oggi ci chiede Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bonelli, in Umbria Proietti cresce e acquisisce consenso

Segnala ansa.it: Secondo Bonelli "c'è una particolarità ... ha detto - è assolutamente sconcertante, è il segno di un potere che si sente al di sopra di ogni sospetto, che la fa franca perché grazie alla ...

Bonelli spara a zero su Soumahoro: “Diritto all'eleganza? Inopportuno, sono turbato”

iltempo.it scrive: Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde ... Per quello che riguarda altri aspetti della vicenda, Bonelli spiega che fa “fatica a credere ai cinquanta euro chiesti per un selfie con Aboubakar ...