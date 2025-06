angelina jolie 50 e cinque vite sempre sopra le righe

Jolie a semplici etichette è impossibile. Con cinque vite piene di successi, sfide e impegno, ha dimostrato che la vera forza sta nel reinventarsi, nel superare ogni limite imposto. Attrice, regista, attivista e madre: un’icona che non si accontenta di essere solo una figura da copertina. Oggi, più che mai, è chiaro che ridurre Angelina Jolie a un ruolo è un errore: il suo vero potere risiede nell’essere sempre e comunque...

Attrice, regista, attivista, madre di sei figli, musa controversa, outsider orgogliosa. In un mondo che ha spesso provato a incasellarla – nel ruolo della bellezza fatale, della moglie celebre, dell’eroina action – lei ha sempre risposto con una sola strategia: essere più grande di ogni definizione. E oggi, più che mai, è chiaro che ridurre Angelina Jolie a un volto celebre o a un gossip da tabloid è non solo sbagliato, ma anche noioso. La sua è una storia di trasformazione continua, in bilico tra luce e ombra, successo e fragilità, ribellione e profondità. A cinquant’anni, Angelina è il ritratto vivente di cosa significhi non rinunciare mai a sé stessi. 🔗 Leggi su Panorama.it