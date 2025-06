Angelina Jolie 50 anni da protagonista assoluta

Angelina Jolie compie 50 anni e continua a brillare come una stella poliedrica nel firmamento di Hollywood. Dalla leggendaria Lara Croft alla sofisticata Maria Callas, la sua versatilità è senza pari. Ma non è solo il cinema a definirla: il suo attivismo come ambasciatrice dell’UNHCR la rende un esempio di impegno sociale. In un'epoca in cui l'arte e la responsabilità sociale si intrecciano, Jolie è una vera icona del nostro tempo.

Nata a Los Angeles il 4 giugno 1975, Angelina Jolie ha interpretato ruoli tra i più diversi e iconici, spaziando dalla celebre Lara Croft di Tomb Raider alla più recente Maria Callas nel film Maria. La sua carriera, tuttavia, va oltre il grande schermo: è stata anche ambasciatrice dell'UNHCR, dimostrando un forte impegno in ambito umanitario. Nel mondo del cinema, Jolie ha ottenuto grande riconoscimento, vincendo tre Golden Globe consecutivi tra il 1998 e il 2000, e un premio Oscar nel 2000 come miglior attrice non protagonista. Nel 2005 ha iniziato una relazione — inizialmente non ufficializzata — con Brad Pitt, che ha poi sposato nel 2014, alle sue terze nozze.

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster - Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

Buon compleanno ad Angelina Jolie, 50 anni oggi. Brava, ma troppo spesso sottovalutata. Un unico premio Oscar, grazie a "Ragazze interrotte" di James Mangold. Un'attivista ammirevole, sempre dedita a cause umanitarie e ai diritti umani. Tweet live su X

4 giugno Happy birthday alla splendida e bravissima attrice, produttrice cinematografica, regista, filantropa e sceneggiatrice cinematografica Angelina Jolie #AngelinaJolie Tweet live su X