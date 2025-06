Andrea Sempio le telefonate agli amici nei giorni dell' omicidio di Chiara

Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi si arricchiscono di nuovi dettagli, rivelando un intricato puzzle di telefonate tra amici e familiari nei giorni cruciali del delitto. Questo caso riaccende il dibattito sulla trasparenza delle comunicazioni e l'importanza della tecnologia nell'investigazione. In un'epoca in cui ogni messaggio conta, le verità nascoste potrebbero emergere, cambiando il corso della giustizia. Resta da vedere se la verità finalmente verrà a galla.

Proseguono le indagini della Procura di Pavia sul dedalo di contatti telefonici intercorsi tra il 1 gennaio e il 13 Agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Nella relazione finale sui tabulati dei familiari della vittima e di Alberto Stasi, di alcuni amici, incrociata con le testimonianze messe a verbale emergono alcune verità . Intanto quella di una nota dei carabinieri di Vigevano datata 6 giugno 2008, dieci mesi dopo il delitto, che dice: “Non vi era tra Chiara e le gemelle Cappa quella morbosità , quella continuità dei rapporti, quella costanza nella presenza, e quindi, più in generale, non esisteva un ambiente fertile in seno al quale potesse nascere e covarsi un sentimento di odio e di invidia così forte, intenso, e così brutale, da spingere, in qualche modo, una delle due donne della famiglia Cappa ad uccidere Chiara con quella violenza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, le telefonate agli amici nei giorni dell'omicidio di Chiara

