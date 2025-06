Andrea Sempio | Gli inquirenti erano dalla mia parte Le intercettazioni del 2007 i gravi errori di trascrizione i legami con il Santuario della Bozzola

Nuovi sviluppi scuotono l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Andrea Sempio rivela che gli inquirenti erano dalla sua parte, mentre le intercettazioni del 2017 sollevano dubbi su gravi errori di trascrizione. Questo caso riaccende i riflettori su come la giustizia può a volte essere influenzata da dettagli trascurati. Un invito a riflettere sul potere della comunicazione nelle indagini criminali!

Emergono nuovi dettagli sull?inchiesta per l?omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Le intercettazioni ambientali del 2017 che coinvolgono Andrea Sempio, amico di Marco. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Sempio: «Gli inquirenti erano dalla mia parte». Le intercettazioni del 2007, i gravi errori di trascrizione, i legami con il Santuario della Bozzola

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Continua la nostra inchiesta sul delitto di Garlasco: Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno intervistato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, e ci mostrano per la prima volta alcune dichiarazioni di un testimone di sei anni fa #LeIene Tweet live su X

Garlasco, l’avvocata Taccia denuncia minacce di morte: “Uccido te e Andrea Sempio” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/05/29/news/sempio_avvocata_taccia_minacce_morte_garlasco-424637037/?ref=twhl… Tweet live su X

#Garlasco Nell'impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio nelle indagini per l'omicidio di #ChiaraPoggi, "non c'è sangue". Lo dice dell'ex comandante del RIS Garofano, esperto per la difesa. "È una certezza scientifica". Tweet live su X

