Andrea Giambruno e l’amore con Federica Bianco | lei è l’ex fidanzata del vice di Matteo Salvini Andrea Crippa

Andrea Giambruno torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la sua ex Giorgia Meloni. Il suo nuovo amore, Federica Bianco, ex fidanzata del vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa, accende i riflettori su un intricato gioco di relazioni tra protagonisti della politica italiana. In un contesto dove l'amore si intreccia con il potere, chi sarà il prossimo a capitolare al fascino del gossip? Rimanete sintonizzati!

Andrea Giambruno torna al centro della scena. Negli ultimi mesi l’ex first gentleman è scomparso dai radar del gossip e anche della tv, continuando a lavorare dietro le quinte del programma “ Diario del Giorno ” in onda su Rete 4. Dopo i famosi fuorionda di “ Striscia la notizia ” e la rottura con Giorgia Meloni, annunciata sui social il 20 ottobre 2023, il giornalista ha iniziato una relazione ormai stabile con Federica Bianco. Lei è vicecoordinatore della Lega per Roma e provincia ed era stata fidanzata con Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini e attuale compagno di Anna Falchi. Giambruno e Bianco si frequentano da quasi un anno, pur non volendo dare nell’occhio, non si nascondono più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Andrea Giambruno e l’amore con Federica Bianco: lei è l’ex fidanzata del vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa

Andrea Giambruno e Federica Bianco, una storia tra ex: lui ex compagno di Giorgia Meloni, lei del vice di Salvini - Andrea Giambruno e Federica Bianco scrivono un nuovo capitolo della loro storia d'amore, nonostante le voci di crisi.

