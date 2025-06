Andrea Giambruno e la nuova compagna | il gossip sull’ex compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, continua a sorprendere: la sua relazione con la nuova partner resiste e si rafforza. In un'epoca in cui le storie d'amore sembrano essere effimere come i trend estivi, questa coppia rompe gli schemi e dimostra che l’amore può superare le aspettative. Riuscirà a mantenere viva la fiamma anche nei prossimi mesi? Scopriremo presto se il gossip si trasformerà in una storia duratura.

Un anno fa, le prime foto avevano fatto pensare a un flirt passeggero, un semplice “fuoco estivo” destinato a spegnersi in fretta. E invece, dodici mesi dopo, la coppia ha smentito ogni previsione. L’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, e la sua nuova partner sono ancora insieme. Nonostante la relazione vada avanti da circa un anno, i due continuano a tenere un profilo molto basso, evitando apparizioni pubbliche e mantenendo la loro storia lontana dalle attenzioni dei paparazzi. Ma i fotografi della rivista Chi sono riusciti comunque a immortalarli. Le immagini, pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, mostrano i due mentre escono – a distanza di pochi minuti l’uno dall’altra – dalla casa romana di Giambruno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Andrea Giambruno e Federica Bianco, una storia tra ex: lui ex compagno di Giorgia Meloni, lei del vice di Salvini - Andrea Giambruno e Federica Bianco scrivono un nuovo capitolo della loro storia d’amore, nonostante le voci di crisi.

Segui queste discussioni su X

Sempre piacevole quando, per la grande stampa internazionale, arriva il momento di presentare Andrea Giambruno, "quello di 'Posso toccarmi le pa**e mentre ti parlo?'" [@thetimes, "Stop flirting with Giorgia Meloni! She's a serious leader" – Traduzione: "Le s Tweet live su X

Andrea Giambruno e Federica Bianco, una storia tra ex: lui ex compagno di Giorgia Meloni, lei del vice di Salvini Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Andrea Giambruno ritrova l’amore con Federica Bianco, ma lontano dai riflettori

Lo riporta msn.com: Andrea Giambruno e Federica Bianco stanno ancora insieme: nuove foto confermano la relazione dopo mesi di rumors.

Andrea Giambruno è fidanzato? Ecco gli indizi

Da msn.com: La relazione tra Andrea Giambruno e Federica Bianco si intensifica, alimentando il gossip italiano. Scopri di più su questa storia.

Andrea Giambruno e Federica Bianco, una storia tra ex: lui ex compagno di Giorgia Meloni, lei del vice di Salvini

Secondo fanpage.it: Andrea Giambruno e Federica Bianco continuano la loro relazione, come documentato dal settimanale Chi, dove sono state pubblicate alcune foto che ritraggono ...