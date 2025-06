And Just Like That 3 | Michael Patrick King ci parla della nuova stagione tra nostalgia scoperte e un tocco d' Italia in più

Preparati a un viaggio tra emozioni e sorprese: dalla nostalgia alle scoperte più sorprendenti, la terza stagione di *And Just Like That...* promette di rinnovare il cuore dei fan con un tocco di Italia in più. Con Michael Patrick King, lo showrunner, scopriamo cosa rende questa stagione così unica e irresistibile. Pronti a entrare nel mondo di Carrie, Miranda, Charlotte e dei nuovi protagonisti? La risposta ti lascerà senza fiato...

Dall'evoluzione queer di Miranda alla raffinatezza dell'italiano Giuseppe, passando per l'amore epistolare di Carrie e Aidan e suore in crisi d'identità: abbiamo intervistato lo showrunner del sequel di Sex and the City, Michael Patrick King, che ci ha svelato cosa rende unica la terza stagione di And Just Like That.. 🔗 Leggi su Comingsoon.it