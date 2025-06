Ancona c’è sempre un 4 giugno Polci incontra oggi il Co Mo group

Il 4 giugno segna un momento cruciale per l'Ancona, ricco di emozioni e ricordi. Oggi, il presidente Polci incontra il Co Mo Group, un incontro che rappresenta una nuova speranza per il futuro della squadra. Questo appuntamento non è solo una questione sportiva, ma un simbolo di rinascita per una comunità intera. Gli sportivi anconetani attendono un segnale di cambiamento, un motivo per riaccendere la passione e l’orgoglio calcistico.

Appuntamento vitale per l’Ancona a un anno esatto dal disastro dello scorso 4 giugno. Una data che riporta alla mente ricordi terribili, con centinaia di tifosi fuori dalla sede biancorossa e una speranza svanita con il trascorrere delle ore. La storia della scorsa estate è recente quanto viva nella memoria di tutti gli sportivi anconetani, ma per fortuna l’esito di questo 4 giugno potrebbe in parte alleviare quel ricordo. Perché stamattina, in uno studio legale della Capitale, il presidente Massimiliano Polci e il segretario Andrea Manciola prenderanno le misure alla proposta di acquisto che è pronto ad avanzare nei confronti dell’Ancona il Co. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona, c’è sempre un 4 giugno. Polci incontra oggi il Co.Mo. group

L'8 giugno torna "Spazzapnea - Operazione Fondali Puliti": ad Ancona il grande evento nazionale per il mare - L'8 giugno 2025, "Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti" torna ad Ancona per la settima edizione, un evento che unisce passione per il mare e responsabilità ambientale.

