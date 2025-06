Anche la Bulgaria entra nell' euro ma il Paese è diviso

L’entrata della Bulgaria nell’euro è un passo significativo che segna l’ampliamento della moneta unica europea, ma il Paese è spaccato. Da un lato, ci sono opportunità economiche e stabilità, mentre dall’altro, molti temono un aumento del costo della vita. Questo dibattito riflette una tensione più ampia nell’Unione Europea: quanto vale l’integrazione economica rispetto alla sovranità nazionale? La risposta potrebbe ridefinire il futuro del continente.

Anche la Bulgaria entrerà nell'euro, diventando il 21esimo Paese Ue ad utilizzare la moneta unica, nonostante il Paese sia diviso sulla sua adozione. Il via libera definitivo è arrivato dalla Commissione europea che ha sancito che la nazione è pronta a dire addio al lev per far parte della. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Anche la Bulgaria entra nell'euro, ma il Paese è diviso

Approfondimenti da altre fonti

La Bulgaria pronta per l'euro, entrerà dal 2026: soddisfatti tutti i criteri per l’ingresso nell’Eurozona

Segnala msn.com: Sofia è pronta all'euro: dal 1 gennaio 2026 la Bulgaria entrerà ufficialmente nell’Eurozona, diventando il 21esimo Stato membro a utilizzare l’euro come ...

Unione europea Bulgaria pronta per euro, entra nel 2026

Da bluewin.ch: La Bulgaria diventerà presto il 21esimo Stato dell'Eurozona. Oggi la Commissione europea ha concluso che Sofia è pronta ad adottare l'euro a partire dal primo gennaio 2026.

EU Commission: ECB gives green light to Bulgaria to adopt euro from January 2026

Segnala notizie.it: Bulgaria pronta a entrare nell’eurozona dal 1° gennaio 2026, ampliando l’area della moneta unica dopo l’ingresso della Croazia nel 2023. La decisone ufficiale.