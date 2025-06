Anatomia della battaglia

L'Italia si trova a un bivio, tra la rimozione della propria storia e la necessità di affrontarla. La battaglia per un'identità autentica si svolge non solo nei libri di storia, ma anche nei dibattiti quotidiani. Il fascismo torna a essere un tema caldo, alimentando psicosi collettive e nostalgie per un passato che alcuni vorrebbero dimenticare. In questo contesto, riflettere su chi siamo diventa essenziale per costruire un futuro migliore. Sei pronto a partecipare?

L’Italia talvolta è sembrata e spesso sembra una repubblica fondata sulla rimozione più che sul lavoro (su di sé). Così il fascismo, il culto manieroso o speranzoso del e l’imbarazzo risentito per continua a tenere banco tra psicosi collettive, vaneggiamenti nostalgici, agende pubbliche e chiacchiere da bar. Purtroppo, in questo non voler fare i conti col passato, in maniera radicale, ci guadagnano molti e ci perdono tutti. Non diventa possibile un autentico dibattito nazionale e si continua a rimaneggiare odio o superbia rendendo impossibile, per fare un esempio, un museo davvero riflessivo e non appannaggio di pensieri precostituiti e non critici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Anatomia della battaglia

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Segui queste discussioni su X

Liliana Resinovich: “Potrei aver rotto io quella vertebra", il preparatore anatomico che l'11 gennaio 2022 partecipò all'autopsia. La frattura della T2 al centro della battaglia tra i consulenti del marito indagato e quelli dei familiari. #chilhavisto? https://bit.ly/3Yf1s Tweet live su X

Il miglior Holger #Rune da un bel po' di tempo a questa parte ingaggia una battaglia solida e matura contro Carlos #Alcaraz e vince un torneo giocato bene dall'inizio. #BCNOpenBS Tweet live su X

Bene per cominciare la settimana di vacanze e accolli. Mancano 21 punti all'obiettivo minimo. Continuare a lavorare per trovare costanza e convinzione, le prossime sono partite da battaglia. Daje. #ASRoma #RomaParma Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

‘Anatomia della battaglia’ di Sartori: la grama discesa del padre e il fascismo come ‘categoria dell’umano’

Riporta ilfattoquotidiano.it: C’è qualcosa del grande scrittore ebreo polacco Bruno Schulz nel romanzo Anatomia della battaglia di Giacomo Sartori, appena riproposto da TerraRossa Edizioni dopo che era uscito, con successo ...

Caporetto: anatomia (e utilità) di una disfatta - Focus.it

Come scrive focus.it: Il 24 ottobre 1917 l'esercito regio subiva la madre di tutte le sconfitte nella battaglia di Caporetto. Eppure la ritirata sul Piave si rivelò preziosa. L'artiglieria austrotedesca iniziò a scatenarsi ...

Fini, anatomia della sconfitta: “Dal Pdl fui cacciato, brava Giorgia ma non torno”

Da repubblica.it: ROMA — Le rughe. Il rancore dei vincitori, il rancore dei vinti. Solo il tempo cura i reduci di questa battaglia. Sono stipati in una saletta del Senato. Colpa dell’ex deputato finiano Carmelo ...