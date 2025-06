Anagni presentazione del libro di Giancarlo Pavat Animali nell' arte che non dovrebbero esserci

Sabato 14 giugno, alle 18.00, Casa Barnekow ad Anagni si trasformerà in un palcoscenico culturale con la presentazione del libro di Giancarlo Pavat, "Animali nell'arte che non dovrebbero esserci". Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa sfidare convenzioni e farci riflettere sulla relazione tra uomo e natura. Non perdere l’opportunità di esplorare un tema attuale e affascinante. Ingresso libero fino a esaur

Sabato 14 giugno alle ore 18.00 nella solendida cornice di Casa Barnekow ad Anagni si terrà la presentazione del nuovo libro di Giancarlo Pavat ANIMALI NELL'ARTE CHE NON DOVREBBERO ESSERCI Ingresso libero fino a esaurimento posti Giancarlo Pavat, autore di testi e consulente di noti.

