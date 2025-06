Amos Partenio a Grottolella dopo Una luce per la vita continua la prevenzione in rosa

amos partenio a grottolella, dopo aver illuminato il cammino con “Una luce per la vita” a Pietrelcina, torna a infiammare i cuori di Grottolella. La fiaccolata dedicata ai malati oncologici si trasforma in un gesto concreto di prevenzione e solidarietà, insegnandoci che ogni piccola luce può fare una grande differenza. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 giugno, sono...

