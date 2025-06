Amerigo Vespucci a Livorno da oggi dove ormeggia la nave | date e orari delle visite a bordo

Dal 4 all'8 giugno 2025, Livorno ospiterà la storica Nave Amerigo Vespucci, simbolo di avventura e tradizione della Marina Militare. Questa è un'opportunità unica per salire a bordo e scoprire il fascino di un'imbarcazione che ha navigato mari lontani dal 1931. Non perdere l'occasione di immergerti nella storia e nella cultura italiana! Visite disponibili in orari prestabiliti: un'esperienza da incorniciare per tutti gli appassionati di mare

Da oggi 4 giugno a domenica 8 giugno 2025, la Nave Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare, sarà a Livorno. È la penultima tappa “Tour Mediterraneo” che ha toccato diverse città italiane e che si conclude a Genova. Varata nel 1931, la nave ha compiuto una circumnavigazione globale dal luglio 2023 per promuovere la cultura italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

