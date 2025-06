Alzheimer perché i tassisti si salvano dalla malattia

Alzheimer, un nemico silenzioso che si combatte anche dietro il volante! I tassisti di tutto il mondo, dalla Londra dei black cab alle strade di New York, sembrano avere una marcia in più. Guidare senza GPS non è solo un atto di coraggio, ma un potenziamento per la memoria. Scopri come l’arte di orientarsi possa contribuire a mantenere la mente agile e prolungare la salute cognitiva!

I black cab di Londra. Le macchine gialle di New York. Quelle bianche di Milano. Ma anche le ambulanze, che sono più o meno uguali in tutto il mondo e che per sfrecciare sulle strade, in città, mica possono permettersi di perdere tempo col navigatore. È che guidare senza il gps fa bene: allena la mente, tiene la memoria occupata, protegge pure dall'Alzheimer. Nel senso: tassisti e autisti dell'emergenza sembrano essere, professionalmente, tra le categorie meno soggette alla malattia dei ricordi. Premessa (doverosa): quanto stiamo per raccontare fa parte di uno studio scientifico, persino significativo perché è stato condotto dall'università statunitense di Harvard e pubblicato sulla rivista di ricerche mediche Bmj, epperò é ancora tutto da confermare.

I tassisti sono più raramente colpiti dall'Alzheimer, ecco qual è il motivo secondo uno studio di Harvard - Uno studio di Harvard svela un legame sorprendente: i tassisti sembrano avere meno probabilità di sviluppare l'Alzheimer.

