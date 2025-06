Altra scoppola per l’Inter | inchiesta federale e retrocessione in Serie B

L’Inter è nel pieno di una tempesta che potrebbe segnare un’era: l’inchiesta federale mette a rischio la sua permanenza in Serie A. La retrocessione in Serie B non è più un’ipotesi remota, ma un incubo che si avvicina. Questo caos non tocca solo i nerazzurri, ma riflette una crisi più ampia nel calcio italiano, dove le promesse possono svanire in un attimo. Come reagiranno i tifosi? La risposta potrebbe cambiare il futuro del club.

Caos nel mondo Inter, scoppia l’ennesima bufera: invocata la retrocessione nel campionato cadetto, il motivo E’ un momento molto delicato per l’Inter, molto più di quanto si sarebbe potuto prevedere solamente qualche settimana fa. Il finale di stagione è stato particolarmente amaro per i nerazzurri, che hanno cullato il sogno del Triplete per poi vedere. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Altra scoppola per l’Inter: inchiesta federale e retrocessione in Serie B

Inter, Report fa un’altra inchiesta: “Il club era pieno di debiti, nel 2021 erano in default”

Da fanpage.it: Il programma tv di Rai 3 Report ha fatto un'inchiesta sulla sua situazione economica e societaria dell'Inter, analizzando i passaggi e i debiti delle ultime ...

L’Inter e una finale di Champions giocata “in trasferta”: oltre la squadra c’è da rifondare anche la curva

Scrive ilfattoquotidiano.it: I giocatori annichiliti sul campo, i tifosi ammutoliti sugli spalti. Tra le tante note negative della notte maledetta di Monaco di Baviera c’è anche quella del pubblico: l’invasione del popolo nerazzu ...

Inchiesta ultrà, altri 7 arresti: il boss Bellocco dai prestiti a usura ai rapporti con l'Inter. «A un suo evento anche Zanetti»

Si legge su msn.com: La maxi inchiesta della Procura di Milano sugli ultrà di Inter e Milan vede altri arresti: cinque persone sono finite in carcere e due ai domiciliari in un altro filone dell'inchiesta sulle curve ...