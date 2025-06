Altra convocazione in Nazionale | l’attaccante del Napoli va agli Europei

Un'altra grande soddisfazione per il Napoli: l'attaccante azzurro è stato convocato in Nazionale e si prepara a volare agli Europei. Dopo una stagione memorabile, il talento napoletano si affaccia sui palcoscenici internazionali, portando l'orgoglio del club oltre i confini italiani. Questa notizia spalanca nuove possibilità e conferma il valore della rosa partenopea. Gli appassionati possono finalmente guardare con entusiasmo al futuro, consapevoli che il Napoli continua a sfornare campioni di livello mondiale.

Notizia strepitosa arrivata in casa Napoli, con l'attaccante azzurro che è stato convocato in Nazionale e andrà agli Europei Il Napoli dopo la straordinaria stagione affrontata con grinta e passione – ' Anema e Core ' direbbe qualcuno – può considerarsi soddisfatto per il numero elevato dei suoi calciatori volati via con le proprie nazionali. Gli azzurri hanno terminato la loro stagione, in quanto non partecipanti al Mondiale per Club e, quindi, possono rispondere agli impegni con i loro paesi. Per l'Italia il ct Spalletti, emozionato e contento del trionfo azzurro, ha convocato Meret, Di Lorenzo e Raspadori del Napoli, lasciando a casa però Politano.