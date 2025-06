Alternative a Microsoft Defender come antivirus per Windows 11 e 10

sei un utente attento alla sicurezza, potresti chiederti se esistono alternative più efficaci o più leggere rispetto a Microsoft Defender. Fortunatamente, il mercato offre diverse soluzioni di antivirus di qualità, capaci di garantire protezione avanzata senza compromessi sulla performance del sistema. Scopriamo insieme le migliori alternative per mantenere il tuo PC Windows 10 e 11 al sicuro, senza rinunciare a velocità e praticità.

Sui PC Windows 11 e 10 è incluso l'antivirus integrato Microsoft Defender (ex Windows Defender) diventato, aggiornamento dopo aggiornamento, davvero efficace contro ogni genere di malware, con un controllo accurato nel sistema grazie al centro di sicurezza di Microsoft Defender. Il pregio principale dell'antivirus di Windows 10 o di Windows 11, oltre al buon grado di protezione offerto, sta nel suo essere silenzioso e nascosto, tanto che se non si è esperti si potrebbe anche pensare che non sia presente. Molte persone e blog specializzati (compreso il nostro) ritengono che non ci sia bisogno di un altro antivirus, mentre altri non sono d'accordo e congiliano di installare un antivirus lo stesso. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

