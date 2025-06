Alta velocità lavori di potenziamento relazione Puglia-Roma | modifiche alla circolazione ferroviaria

Se vi state preparando a viaggiare tra Puglia e Roma, attenzione alle novità in arrivo! Dal 9 al 14 giugno, per potenziare la nuova linea AV/AC Napoli-Bari, ci saranno modifiche alla circolazione ferroviaria. Durante questo periodo, i treni Frecciarossa e Frecciargento sulle tratte Roma-Benevento-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce subiranno variazioni significative. Ecco tutto quello che dovete sapere per pianificare al meglio il vostro viaggio.

Modifiche alla circolazione ferroviaria, dal 9 al 14 giugno, sulla relazione Puglia-Roma, per lavori di potenziamento infrastrutturale della nuova linea AVAC Napoli-Bari. Durante l’interruzione i treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Roma- Benevento-Foggia-Bari-Brindisi-Lecce sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Alta velocità, lavori di potenziamento relazione Puglia-Roma: modifiche alla circolazione ferroviaria

Leggi anche questi approfondimenti

Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia - La regione laziale si distingue per la sua gastronomia ricca e variegata, caratterizzata da grandi piatti e materie prime di alta qualità.

Segui queste discussioni su X

Inseguimento ad alta velocità e arresto per spaccio e resistenza. La Polizia blocca due giovani con oltre 200 grammi di cocaina e hashish. #Spaccio #Droga #Polizia #Inseguimento #CronacaNera #Sicurezza #Legalità #Carcere #Justice #StopCrime #Fugadi Tweet live su X

Ferrovie dello Stato sta testando la connessione via satellite lungo la linea ad alta velocità Milano-Roma con due fornitori, tra cui Starlink. Salvini: “Se funziona, pronto a sostenerla” Tweet live su X