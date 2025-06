Alta concentrazione di enterococchi in mare | scatta il divieto di balneazione in un tratto di costa ravennate

L'estate in riviera si ferma un attimo: a causa di un aumento anomalo di enterococchi in mare, è stato disposto il divieto di balneazione a Lido di Classe, nella zona tra 100 e 250 metri a nord della foce del Savio. La sicurezza dei bagnanti viene prima di tutto, e questa misura temporanea mira a tutelare la salute di tutti. Continuate a seguire gli aggiornamenti per tornare presto a immergervi in acque sicure.

È stata emessa oggi l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe, per un tratto limitato di spiaggia che va da 100 metri a 250 metri a nord della foce del fiume Savio. Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota prodotta oggi dall'Unità.

