Allo Sporting Life Center è iniziato il main draw Dalle 15 sono 17 le gare nel programma di oggi

Allo Sporting Life Center, il main draw degli Assoluti del Veneto è ufficialmente iniziato! Fino al 14 giugno, il palcoscenico ospiterà le sfide per il prestigioso scudetto regionale, con 17 gare in programma oggi. Un evento che non solo celebra il talento locale, ma si inserisce in un contesto sportivo in espansione, dove il tennis italiano sta conquistando sempre più attenzione. Chi sarà l'eroe di questo torneo? Scoprilo insieme a noi!

Allo Sporting Life Center fino al 146 c’è la 4^ edizione degli Assoluti del Veneto che assegnerà lo scudetto regionale individuale maschile e femminile per tutte le categorie 4^, 3^ e 2^ ed un price money di 8.000€. E’ iniziato il main draw. Sono 17 le gare odierne con inizio alle ore 15.00. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Allo Sporting Life Center è iniziato il main draw. Dalle 15 sono 17 le gare nel programma di oggi

Argomenti simili trattati di recente

Tennis, Alessandro Ragazzi (Sporting Life Center) vince il Larix Open di Bovolone - Il tennis italiano si tinge di entusiasmo con la vittoria di Alessandro Ragazzi al Larix Open di Bovolone! Un evento che conferma il crescente talento dei giovani atleti, in un contesto sempre più competitivo.

Segui queste discussioni su X

Fc Rieti, parla Di Paolo a RietiLife TV: “Una trattativa c’è, devo valutare bene ogni cosa. A breve saprete…” Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Allo Sporting Life Center di Vacil con sole due annate di partecipanti sono 113 i giovani

Lo riporta trevisotoday.it: Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday Iniziato allo Sporting Life Center e che si protrarrà fino al 29 Settembre Junior master Road to Torino per giovani ...

Allo Sporting Life Center di Vacil 38 fighters con 3 competizioni tra entry ed Expert

Riporta trevisotoday.it: Qui 13 le partite programmate con inizio all 09.30. A Trevignano dal 10 al 17 Maggio ... Ben 10 i draws approntati e sono già 140 i ragazzi iscritti. Allo Sporting Life Center tutto pronto per la 4^ ...