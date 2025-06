Allenatori Serie A 2025 26 | conferme e novità la situazione squadra per squadra

L'estate 2025 si preannuncia scoppiettante per la Serie A, con un mix di conferme solide e nuove scommesse che potrebbero cambiare le sorti dei club. Ogni allenatore porta con sé una visione unica, in un campionato dove l'innovazione è la chiave del successo. Curioso di scoprire chi guiderà il tuo team? Le sorprese potrebbero riservare emozioni inaspettate! Resta sintonizzato e segui l'evoluzione del calcio italiano.

Tutti gli allenatori della Serie A 202526: tra conferme, novità e sorprese, la situazione squadra per squadra. Un`estate di rivoluzione per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altri articoli sullo stesso argomento

Allenatori di Serie A 2025 – 2026: le previsioni per le panchine delle big - Con la stagione 2024-2025 agli sgoccioli, è tempo di focalizzarsi sulle panchine delle big di Serie A per il 2025-2026.

Segui queste discussioni su X

?? LIVE - Mercato allenatori: Fabregas prima scelta dell'Inter, domani la firma di Sarri con la Lazio. Pioli e Mancini nella lista della Juve, De Rossi proposto a due club di Serie A ?? https://tinyurl.com/2upkcvj5 Tweet live su X

IL PENSIERO - Valentini: "Napoli, è lo scudetto soprattutto di Conte, la sua decisione innesca il domino di allenatori in Serie A" https://ift.tt/6MleQDx Tweet live su X

Quando parlavamo di procedere in tempi più o meno rapidi per il ds, intendevamo proprio la possibilità di trovarsi avvantaggiati nel grande valzer degli allenatori delle big di Serie A. E, invece, come più volte accaduto con questo management, il ritardo l’ha fat Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A 2025/26: gli allenatori squadra per squadra. Il Lecce aspetta Giampaolo, rebus Baroni, Chivu ha mercato

Scrive msn.com: Il valzer degli allenatori, come ormai non si vedeva da qualche anno. Ha cambiato il Milan, Inter e Juventus sono ancora in attesa. Il Lecce aspetta ...

LBA - La situazione panchine in Serie A verso la stagione 2025/26

Come scrive pianetabasket.com: Facciamo il punto sulla situazione allenatori in vista della prossima stagione di LegaBasket Serie A. Alcune situazioni sono ancora da definire. Mario Fioretti è l'uomo scelto dalla ...

Allenatori Serie A 2025/26: conferme e novità, la situazione squadra per squadra

msn.com scrive: Tutti gli allenatori della Serie A 2025/26: tra conferme, novità e sorprese, la situazione squadra per squadra. Un`estate di rivoluzione per le panchine del massimo.