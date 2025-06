Allenare il pensiero critico con il dibattito | il progetto FreeStyle coinvolge studenti e studentesse in una sfida all’ultima argomentazione

Il progetto FreeStyle sta rivoluzionando l'approccio didattico, trasformando il dibattito in un'arena di pensiero critico. Gli studenti non solo affinano le loro capacità argomentative, ma acquisiscono anche competenze fondamentali come il visual design e il lavoro di squadra. In un mondo in cui il saper comunicare è cruciale, questa iniziativa rappresenta un passo avanti nel preparare le nuove generazioni a diventare cittadini attivi e consapevoli. Un'opportunità da non perdere!

Pensiero critico, visual design e lavoro di squadra: sono queste le competenze che studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado hanno messo in campo grazie a FreeStyle, il progetto didattico promosso da WeSchool, realtà educativa che aiuta le scuole a innovare la didattica con strumenti e metodologie attive, in collaborazione con Gruppo OVS . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

