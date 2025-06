Allenamento Juve il terzo giorno di lavoro è all’insegna di due momenti topici | ecco il VIDEO che riassume il programma della giornata!

Il terzo giorno di allenamento della Juventus al JTC si rivela ancora più intenso e strategico. Due momenti topici dominano la sessione: concentrazione e intensità, fondamentali per affinare la forma e il ritmo in vista del Mondiale per Club. Scopri nel video riepilogativo come i bianconeri stanno preparando ogni dettaglio per affrontare al massimo questa sfida cruciale. Il futuro della Vecchia Signora prende forma giorno dopo giorno.

Allenamento Juve, terzo giorno di lavoro al JTC! I bianconeri si focalizzano su queste due fasi: il VIDEO riassuntivo della giornata. La Juve entra nel suo terzo giorno d'allenamento di preparazione in vista del Mondiale per Club, che scatterà il 19 giugno 2025 contro l'Al Ain. Come si può vedere dal profilo You Tube dei bianconeri, la Vecchia Signora ha svolto molto lavoro atletico. L'avvicinamento alla predetta rassegna ha visto protagonista anche i portieri: durante la proiezione, infatti, Di Gregorio e i suoi colleghi di porta hanno dato vita a una partita di palla a mano con la rete da tennis.

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l’Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

+++ Vista l’indisponibilità di #Gabbia, infortunatosi nell'allenamento di ieri al polpaccio, al suo posto #Spalletti ha convocato Daniele #Rugani: il centrale di proprietà della #Juve si aggregherà al gruppo azzurro dopo pranzo. Resta out quindi Gianluca #Manci Tweet live su X

?La #Juventus ha scelto la sede di allenamento negli USA per il Mondiale per Club. I bianconeri hanno scelto il Greenbrier Sports Training Centre di Greenbrier County in West Virginia e il ChampionsGate ad Orlando in Florida. [ANSA] Tweet live su X