All’Enac una nomina che mi lascia perplesso | un caso non isolato

All’Enac una nomina che lascia perplesso, un caso non isolato. Anche quest’estate si preannuncia calda per i vacanzieri (e non solo) che raggiungono le loro destinazioni in aereo. Il traffico del trasporto aereo è previsto in ulteriore aumento, mentre le Ferrovie hanno annunciato lavori di potenziamento e interruzioni prolungate. Una situazione complessa che richiede attenzione e soluzioni efficaci per garantire un’estate senza intoppi. La domanda sorge spontanea: sarà all’altezza delle sfide imminenti?