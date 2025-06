Allegri si porta al Milan questo ex Juve? Aumentano le possibilità del rinforzo a centrocampo | lo scenario

Il calciomercato è in pieno fermento e le sorprese non mancano mai! Massimiliano Allegri, fresco di ritorno al Milan, potrebbe riabbracciare Adrien Rabiot, ex Juve che ha stupito tutti con le sue prestazioni. Un acquisto strategico per rinforzare il centrocampo rossonero, in linea con la tendenza di valorizzare talenti già affermati. Riuscirà Rabiot a fare la differenza anche in questo nuovo capitolo? Restate sintonizzati!

Allegri si porta al Milan questo ex Juve? Tutti gli aggiornamenti sull’allenatore e le richieste in rossonero. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan starebbe valutando l’ingaggio di Adrien Rabiot, ex Juventus. Il centrocampista francese ha mantenuto un ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, neo tecnico rossonero, con cui ha condiviso diverse stagioni a Torino. La conoscenza reciproca tra i due potrebbe facilitare una possibile trattativa, che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in un’operazione concreta. Il Milan valuta Rabiot per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri si porta al Milan questo ex Juve? Aumentano le possibilità del rinforzo a centrocampo: lo scenario

Altre letture consigliate

Allegri torna nella porta principale della Serie A? L’ex Juve può ereditare quella panchina in quello che potrebbe essere un autentico effetto domino. L’indiscrezione - Massimiliano Allegri sembra pronto a rientrare sulla panchina di una big di Serie A, dopo un anno di stop.

Segui queste discussioni su X

Il Chelsea #CFC è in prima fila per Mike #Maignan ed i contatti con il #Milan procedono il maniera spedita. I rossoneri valutano diversi profili alternativi per la porta, tra questi #Tare apprezza #Milinkovic Savic del #Torino. Tweet live su X

Federico Chiesa "apre" al Milan: nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'esterno italiano mantiene aperta questa porta La sua priorità comunque resta avere più spazio al Liverpool, nonostante l'apprezzamento per Allegri #FedericoChiesa #A Tweet live su X

Allegri al Milan, tutto fatto: ecco quanto guadagnerà https://gazzettagranata.com/allegri-al-milan-tutto-fatto-ecco-quanto-guadagnera… Nessun dubbio, secondo La Gazzetta dello Sport il Milan ha trovato un allenatore per ricostruire sulle sue macerie e porta il Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Chiesa: "Juventus, tornerei. Con Allegri al Milan..."

Da msn.com: Federico Chiesa si racconta fra passato, presente e futuro. L`attaccante italiano del Liverpool, 27 anni ex Juventus e Fiorentina, ha dichiarato in un`intervista.

Allegri Milan, Amelia sicuro: «Ritorno ottimo, Max conosce i valori del club. Su Leao e Theo Hernandez…»

Scrive msn.com: Allegri Milan, Marco Amelia, ex portiere dei rossoneri tra le altre, ha commentato il ritorno del tecnico livornese a Milanello: le dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Marco Amelia, ex Milan, ha ...

Allegri torna al Milan: con lui anche Magnanelli, ex capitano del Sassuolo

Secondo msn.com: Massimiliano Allegri torna al Milan e porta con sé Francesco Magnanelli, storico capitano del Sassuolo, per ricostruire la squadra.