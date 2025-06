Alleanza Zuppi-Renzi sull’8 per mille

L'alleanza tra Zuppi e Renzi sull'8 per mille scuote le acque della politica italiana, in un momento in cui il dibattito su finanziamenti e assistenza sociale è più vivo che mai. La CEI lancia un allerta: le modifiche del governo potrebbero danneggiare la Chiesa. Interessante notare come i fondi ora siano indirizzati verso la lotta contro la droga, un tema cruciale nell'attuale emergenza sociale. E tu, da che parte stai?

La Cei: «Modifiche di Chigi contro la Chiesa». L’ex premier plaude ma la norma risale al Conte bis che lui fece nascere. I soldi ora sono usati contro la droga e non pro migranti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Alleanza Zuppi-Renzi sull’8 per mille

