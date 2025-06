Alle porte di Palermo c’è un tempio della carne dove trovi anche uno straordinario pani ca meusa solo il martedì

A pochi passi da Palermo, "Lo Monaco Altra Cucina" è il tempio della carne che conquista i palati più esigenti. Ogni martedì, l'irresistibile pani ca meusa è un must per chi ama le tradizioni culinarie siciliane. Non si tratta solo di mangiare, ma di vivere un'esperienza gourmet che unisce sapori autentici e alta gastronomia. E non dimenticate di abbinare un buon vino: la tua sosta culinaria merita il meglio!

Molto più di una macelleria con cucina: da Lo Monaco Altra Cucina si fanno vere soste gourmet. E si beve anche bene. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Alle porte di Palermo c’è un tempio della carne dove trovi anche uno straordinario pani ca meusa (solo il martedì)

Leggi anche questi approfondimenti

Meteo a Palermo, l'estate è alle porte: caldo in aumento fino al ponte del 2 giugno - Con l'arrivo dell'estate, Palermo si prepara a vivere giornate di sole e caldo crescente. L'anticiclone ha stabilizzato le condizioni meteorologiche, garantendo tempo stabile e gradevole, soprattutto nella prima parte della settimana.

Segui queste discussioni su X

? 23 maggio. 33 anni dopo Quel pomeriggio del 1992, alle porte di Palermo, un’esplosione sconvolse l’Italia: 500 chili di tritolo cancellarono le vite di Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta. In questa Giornata della Legalità, il loro e Tweet live su X

Oggi, 22 Maggio, riapriamo le porte del nostro punto vendita in Via Imera a Palermo Grazie a tutti coloro che ci sostengono e auguriamo un grande in bocca al lupo a tutti i membri del team! #OrgoglioTodis #Riapertura Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Sicilia, il Tempio di Artemide riapre le porte ai visitatori: le novità

Lo riporta catania.liveuniversity.it: Forse dedicato alla divinità Artemide o Diana, a seconda che ci si riferisca al pantheon greco o romano, il Tempio ... al 70 a.C. Il sito, dopo un periodo di chiusa, riapre le porte al pubblico ...

È una delle porte più famose di Palermo ma non c'è più: la (vera) storia di Porta Carbone

balarm.it scrive: Se a Palermo ci dessimo appuntamento a Porta Carbone, ci incontreremmo davanti ad una nota friggitoria e magari ci mangeremmo un bel panino con la milza. Il nome è sicuramente antichissimo, ma il sito ...

Giornata della “Fierezza Massonica”, il Tempio di Palermo apre le porte

Riporta blogsicilia.it: La Casa Massonica dell’Oriente di Palermo sarà aperta al pubblico venerdì 1 marzo, dalle 15 alle 18 nei locali di piazzetta Speciale, 9 in occasione della giornata della Fierezza Massonica. L’evento ...