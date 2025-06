Allarme Sinner Djokovic lo mette nei guai

Novak Djokovic è tornato e ha riacceso la sfida per il titolo di numero 1 del mondo, mettendo Jannik Sinner sotto pressione. La ripresa del serbo, sempre più in forma e determinato, segna un importante capitolo nella corsa al vertice del tennis. Mentre il giovane Sinner deve affrontare questo avversario temibile, la tensione si intensifica e gli appassionati già fremono per i prossimi scontri. Chi avrà la meglio?

Novak Djokovic inguaia Jannik Sinner: il serbo è tornato e punta proprio il numero 1 al mondo, già scattato l'allarme. Novak Djokovic ha ritrovato quella condizione fisica e mentale che solo fino a qualche settimana fa sembrava perduta, tanto da lasciar immaginare la possibilità di un ritiro definitivo. Invece il 37enne di Belgrado sta dimostrando che dovrà passare ancora molto tempo prima di appendere la racchetta al chiodo: prima la vittoria nel torneo di Ginevra, poi l'ottimo cammino al Roland Garros lo stanno rilanciando a pieno dopo un periodo di appannamento. Nello Slam parigino Nole non ha finora concesso nemmeno un set ai suoi avversari.

