Allarme incendio alla scuola media Donadoni in Città Alta | evacuati 120 studenti

Un dramma sfiorato a Bergamo: allarme incendio alla scuola media Donadoni in Città Alta ha provocato l'evacuazione di 120 studenti. Un momento di grande paura che si è concluso senza conseguenze gravi, ma che ha acceso i timori di tutta la comunità. La pronta reazione dei docenti e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. E ora, scopriamo cosa è realmente successo e come si stanno preparando per garantire la sicurezza futura.

Un grosso spavento, ma fortunatamente senza conseguenze, è quello che si è vissuto nella tarda mattinata di mercoledì 4 giugno alla scuola media Donadoni in Città Alta a Bergamo. L’allarme nell’istituto in viale delle Mura è scattato intorno alle 11.30, quando una colonna di fumo nero si è alzata dall’edificio, scaturita probabilmente da una sala con presenti alcune stampanti per cause ancora ignote, anche se la più accreditata sarebbe quella del cortocircuito. Suonato l’antincendio, 120 studenti di 6 classi sono stati immediatamente evacuati e hanno trovato rifugio nella struttura della scuola primaria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Allarme incendio alla scuola media Donadoni in Città Alta: evacuati 120 studenti

