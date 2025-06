Allarme in strada a Torino Vanchiglia | salvata una ragazza seduta pericolosamente sul ponte

Un pomeriggio di tensione a Torino Vanchiglia: due agenti del reparto prevenzione crimine Piemonte sono stati protagonisti di un eroico salvataggio. Una giovane, seduta pericolosamente sul ponte Rossini e in preda a un momento di crisi, ha suscitato l'allerta di alcuni passanti che, con prontezza, hanno chiamato le autoritĂ . Scopriamo come queste voci coraggiose e il tempestivo intervento della polizia hanno cambiato il corso della situazione.

Due agenti di polizia in servizio al reparto prevenzione crimine Piemonte a Torino hanno salvato una giovane che, nel pomeriggio di ieri, martedì 3 giugno 2025, minacciava di compiere un gesto estremo sul ponte Rossini. Alcuni passanti avevano segnalato loro la ragazza, che si trovava seduta.

