Allarme Caritas | nel 2024 ogni brianzolo ha perso al gioco legale più di 350 euro

Nel 2024, ogni brianzolo ha perso oltre 350 euro nel gioco legale, secondo l’allerta della Caritas Ambrosiana. Un dato allarmante che riflette una crescente piaga sociale e finanziaria, con il demone del gioco che sta erodendo risparmi e speranze. Questo fenomeno si inserisce in un contesto nazionale di crisi economica e vulnerabilità sociale, dove il rischio di dipendenza è più alto che mai. È tempo di agire e tutelare le comunità!

Il demone del gioco insidia anche i brianzoli. L'allarme arriva dalla Caritas Ambrosiana che si è presa la briga di pesare quanto ha inciso, nel 2024 in diocesi, la piaga finanziaria e sociale dell'azzardo. L'analisi su scala diocesana è avvenuta sulla base dei dati forniti dal MefAdm (Ministero.

Roma, cresce emergenza salute mentale. Caritas lancia allarme - A Roma, l'emergenza salute mentale sta assumendo proporzioni preoccupanti. La Caritas lancia un grido d'allarme, rivelando una crescente fragilità tra le persone più vulnerabili.

Gioco d’azzardo, in un anno persi 2,15 miliardi di euro tra Milano, Lecco, Varese e Como

A lanciare l'allarme è Caritas Ambrosiana, che ha aggregato i dati relativi alla Diocesi di Milano e alle sue sette zone pastorali che corrispondono a 440

“Quando il lavoro non basta”: l’allarme della Caritas di Cesena

"Molti lavorano, ma sono malpagati e sfruttati. Molti mi chiedono un posto di lavoro o una casa. A volte non so come fare". Sono parole del vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Antonio Giuseppe Caiazz

Caritas Ambrosiana: Gioco d’azzardo. “Numeri inquietanti, fenomeno fuori controllo”

Sono numeri inquietanti, quelli del gioco d'azzardo presentati da Caritas Ambrosiana, "soprattutto perché dal calcolo andrebbero esclusi i bambini, i minori (anche se la tendenza al gioco coinvolge se