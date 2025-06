Allarme bomba a Forlì chiusi viale Spazzoli e via Cerchia Poi il via libera

Allarme bomba scuote Forlì: viale Spazzoli e via Cerchia chiusi temporaneamente, poi il via libera. La tensione si è fatta palpabile quando, prima delle 14, una telefonata ha segnalato un ordigno vicino alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Per fortuna, grazie a un rapido intervento delle forze dell’ordine e ai controlli accurati, la minaccia è stata neutralizzata. La città può tirare un sospiro di sollievo, ma resta vigile di fronte a simili emergenze.

Forlì, 4 giugno 2025 – Allarme bomba prima delle 14 in viale Fratelli Spazzoli, vicino alla parrocchia di San Giuseppe Artigiano. La segnalazione è arrivata a un’operatrice socio-sanitaria che lavora nella zona, per accudire un anziano. A lei una telefonata ha preannunciato una bomba in macchina. A quel punto si sono messi in moto i controlli e gli artificieri, due carabinieri specializzati arrivati da Bologna. Forti disagi alla viabilità nella zona, con strada chiusa all’intersezione con via Cerchia, in una zona densamente popolata. Dalle 15.15 alle 16 i controlli, poi i militari dopo le verifiche decretano che si è trattato di un falso allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme bomba a Forlì, chiusi viale Spazzoli e via Cerchia. Poi il via libera

