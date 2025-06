Allarme auto elettriche cinesi | Ecco come ci spiano L’accusa dei servizi segreti

Il colosso cinese BYD, sinonimo di innovazione nel mondo delle auto elettriche, ora si trova al centro di un acceso dibattito: potrebbe nascondere una rete di spionaggio? Con l'espansione delle tecnologie green, aumentano le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. In un'era in cui la mobilità sostenibile è fondamentale, è cruciale chiedersi: quanto sappiamo davvero su chi guida il futuro delle nostre strade? Non è solo tecnologia, è sicurezza!

La sigla BYD, acronimo di "Build Your Dreams" (Costruisci i tuoi sogni), è simbolo del colosso delle auto elettriche cinesi che si sta espandendo rapidamente nel mercato globale. Tuttavia, crescono i timori che BYD possa essere anche una parte di un grande sistema di spionaggio. Ad aprile 2025, il Ministero della Difesa del Regno Unito ha ordinato al personale della Royal Air Force di Wyton, vicino Cambridge, di parcheggiare le auto cinesi, in particolare BYD, ad almeno 3,2 km dalla base. Wyton ospita infatti il Pathfinder Building, cuore dell'intelligence militare britannica e centro strategico della NATO.

