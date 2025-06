Allarme a bordo della Freedom Flotilla per Gaza | C' è un drone sopra di noi

La tensione nel Mediterraneo si intensifica mentre la Freedom Flotilla per Gaza lancia un allerta: droni sorvolano la nave "Madleen", portando con sé l'eco di una crisi umanitaria che non accenna a placarsi. A bordo, anche l'attivista svedese Greta Thunberg, simbolo di una lotta più ampia per i diritti e la giustizia. In un mondo dove l’attenzione si concentra su conflitti e solidarietà, la chiamata di aiuto risuona forte e chiara

Allarme a bordo della nave "Madleen" della Freedom Flotilla per Gaza, su cui si trova anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Martedì notte l'imbarcazione è stata raggiunta da diversi droni. A denunciarlo è stato Thiago Avila, membro della Ong, in una serie di video sui social: "Ci troviamo a 80km dalla Grecia, abbiamo bisogno di voi, fare sapere al mondo cosa sta accadendo". A bordo ci sono 12 attivisti, partiti domenica scorsa dalla Sicilia a bordo della nave carica di aiuti per la popolazione di Gaza, tra cui latte in polvere, farina, riso, pannolini, assorbenti femminili, kit per la desalinizzazione dell'acqua, forniture mediche, stampelle e protesi per bambini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Allarme a bordo della Freedom Flotilla per Gaza: "C'è un drone sopra di noi"

