All' arena del Parco Ferrari di Maranello lo spettacolo Note di speranza

Venerdì 6 giugno alle 21, l'Arena del Parco Ferrari di Maranello diventa un palcoscenico per la rinascita emotiva con "Note di speranza". Il musicista Walter Muto guiderà il pubblico in un viaggio musicale che esplora il potere della speranza in un periodo di sfide. Un evento che si inserisce perfettamente nel crescente bisogno di connessione e positività nella nostra società: non perderti questa occasione per lasciarti ispirare!

Venerdì 6 giugno alle 21 all’Arena Parco Ferrari è in programma “Note di speranza”, spettacolo proposto dal Centro Culturale Nuovi Incontri nell’ambito del Bando Eventi del Comune di Maranello. Il musicista Walter Muto approfondirà il tema della speranza attraverso canzoni eseguite dal vivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - All'arena del Parco Ferrari di Maranello lo spettacolo "Note di speranza"

