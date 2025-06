Alla Scuola Piccola Zattere arriva Il fantasma di Pepper festival di arti performative

Alla scuola Piccola Zattere arriva il misterioso e affascinante "Il Fantasma di Pepper", il festival di arti performative ideato da Edoardo Lazzari. Tre giorni di spettacoli, dialoghi e installazioni che sfidano i confini tra visibile e invisibile, gesto e memoria. Un'occasione unica per immergersi in un viaggio sensoriale e intellettuale, alla scoperta di nuove prospettive artistiche. Non perdere l'opportunità di vivere questa esperienza straordinaria, che promette di sorprendere e ispirare ogni spettatore.

Tre giorni di performance, conversazioni e installazioni per esplorare, attraverso linguaggi differenti, la soglia tra visibile e invisibile, tra gesto e memoria. Si presenta così "Il Fantasma di Pepper", il festival a cura di Edoardo Lazzari che si terrà da giovedì 5 a sabato 7 giugno presso la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Alla Scuola Piccola Zattere arriva “Il fantasma di Pepper”, festival di arti performative

