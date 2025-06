Alla scoperta delle Isole Tremiti a bordo di un sommergibile | In mare senza filtri e barriere

Scopri le meraviglie sottomarine delle Isole Tremiti a bordo del semisommergibile firmato Verga Nautic Jet. Un'esperienza unica che unisce cultura, ricerca e turismo, permettendo di esplorare il mondo marino senza filtri. In un'epoca in cui la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio naturale sono più importanti che mai, 'Tremiti Under Sea' rappresenta un passo avanti verso una nuova forma di avventura consapevole. Non perderti questo viaggio straordinario!

Cultura del mare, ricerca scientifica e promozione turistica delle Isole Tremiti: un cocktail di obiettivi per il semisommergibile proposto da Verga Nautic Jet, azienda leader nel campo delle escursioni sul Gargano e non. Il progetto 'Tremiti Under Sea' si avvale del supporto scientifico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Alla scoperta delle Isole Tremiti a bordo di un sommergibile: "In mare senza filtri e barriere"

