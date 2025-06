Alla scoperta dei rapaci notturni e del Cammino materano dell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine

Immergiti nel mistero della natura con il nostro viaggio tra i rapaci notturni e il cammino materano all’Oasi WWF Monte Sant’Elia. In questo angolo incantevole del Parco Terra delle Gravine, scoprirai la bellezza della biodiversità pugliese. Unisciti a noi per celebrare "Volontariato per Natura" e diventare parte attiva della tutela di questo tesoro naturale. Preparati a vivere un'esperienza unica, in armonia con l'ambiente!

Tarantini Time Quotidiano Con le due ultime iniziative si conclude “Volontariato per Natura”, il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia ha dedicato, nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità. Il primo appuntamento è “I rapaci notturni” che si terrà, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 di venerdì 6 giugno: guidati dagli esperti del WWF Trulli & Gravine, dopo una presentazione iniziale circa gufi, civette e barbagianni, tra abitudini, tracce e riconoscimento, i partecipanti perlustreranno Monte Sant’ Elia e la campagna vicina, tra masserie, boschi, pascoli aperti e seminativi cerealicoli, alla ricerca di rapaci notturni; per questa iniziativa si consiglia di vestire comodi e a strati, nonché di portare la cena a sacco che potrà essere consumata sotto il cielo stellato! L’ultima attività è in programma la mattina di sabato 7 giugno: i partecipanti, le guide e i volontari del WWF Trulli & Gravine percorreranno un tratto di Via Ellenica, il cammino materano che da BrindisiAlberobello conduce a Matera. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Alla scoperta dei rapaci notturni e del Cammino materano dell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine

