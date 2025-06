Alla discoteca P1 si inaugura il giardino estivo con La notte dei ricordi

alla discoteca p1 si inaugura il giardino estivo con la notte dei ricordi. Sabato 7 giugno, il cuore di Abano Terme si anima per un evento imperdibile: il nuovo Giardino Estivo della Discoteca P1. Dopo il successo di gennaio, torna “La Notte dei Ricordi”, un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia delle dancefloor. Con una lineup di venti DJ leggendari, questa serata promette emozioni e nostalgia a non finire. Come per...

Sabato 7 giugno apre il giardino estivo della Discoteca P1 di via Giusti, ad Abano Terme. E per l'occasione, dopo il grande successo di gennaio, torna "La Notte dei ricordi". In consolle si alterneranno una ventina di dj, che hanno fatto la storia delle discoteche padovane e non solo.

