Alla Cittadella Galileiana torna la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo

Alla Cittadella Galileiana, la magia della storia torna a brillare! Dopo cinque anni, la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo riapre con un allestimento che esplora come il calcolo ha modellato la nostra vita quotidiana, prima dell'era digitale. Scopri come gli strumenti di ieri influenzano il nostro presente: un viaggio affascinante tra passato e futuro, dove il sapere incontra la curiosità . Non perderti questa esperienza unica!