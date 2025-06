Alla Biblioteca della Besurica presentazione del libro di Daniela Ferrari Delfini

Vieni a scoprire le emozioni e le sfide di una vita autentica con Daniela Ferrari Delfini, che il 6 giugno alle 17:30 presenterà il suo coinvolgente romanzo "Non ho ancora un titolo...per questa vita" alla Biblioteca Besurica. Un appuntamento imperdibile per immergersi in una storia vera, ricca di speranza e forza. Non mancare, perché ogni pagina ti spingerà a riflettere su cosa significhi veramente vivere.