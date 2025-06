Alexander Bublik un tennista… fuori dagli schemi | chi è l’avversario di Sinner

Jannik Sinner si prepara a sfidare Alexander Bublik nei quarti di finale del Roland Garros, un avversario fuori dagli schemi. Con il suo stile imprevedibile, Bublik ha già sorpreso tutti eliminando Jack Draper. La sua filosofia? "A volte la vita ti offre una chance." Questa sfida non è solo un match, ma un incontro tra due generazioni di talenti, dove ogni colpo può riscrivere la storia del tennis. Siamo pronti a emozionarci!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros e oggi, mercoledì 4 giugno, affronta Alexander Bublik nei quarti del torneo. Il tennista kazako, numero 62 del ranking, arriva al match dopo l'impresa degli ottavi contro Jack Draper, commentata così: "Alle volte la vita ti offre una chance, ed era questa. Non potevo lasciarmela . L'articolo Alexander Bublik, un tennista. fuori dagli schemi: chi è l’avversario di Sinner proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alexander Bublik, un tennista… fuori dagli schemi: chi è l’avversario di Sinner

