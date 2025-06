Alex Britti | Sanremo non mi vuole ma vivo bene lo stesso…

Alex Britti, icona della musica italiana, si esprime senza filtri: "Sanremo non mi vuole, ma vivo bene lo stesso". In un momento in cui il panorama musicale sembra sempre più dominato dai grandi nomi, il cantautore romano alza la voce per difendere gli artisti indipendenti. La sua riflessione va oltre la competizione del Festival, accendendo i riflettori su un contesto in cui l'autenticità e la creatività sono messi alla prova. Scopri cosa ha in serbo per il futuro!

Il cantautore romano, in un’intervista all'ANSA, ha denunciato la chiusura del Festival di Sanremo agli artisti indipendenti come lui, presentando diversi progetti futuri L'articolo Alex Britti: “Sanremo non mi vuole, ma vivo bene lo stesso.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alex Britti: “Sanremo non mi vuole, ma vivo bene lo stesso…”

