Alex Britti | Con Feat Pop celebro un disco importante

Alex Britti torna a far vibrare le emozioni con "Feat.Pop", un disco che celebra la sua carriera e il potere della musica pop. Il 22 giugno, alle Terme di Caracalla, ci sarà un concerto imperdibile che promette di fondere nostalgia e innovazione. Un evento da non perdere, in un'epoca in cui la musica continua a unire generazioni e stili. Sarà l’occasione per riscoprire brani intramontabili di un artista che non smette mai di sorprendere!

Roma, 4 giu. (askanews) - Alex Britti presenta il nuovo progetto discografico "Feat.Pop" e dà appuntamento al grande concerto alle Terme di Caracalla del 22 giugno, a Roma. "Feat.Pop- racconta - nasce perché avevo voglia di celebrare un disco importante. It-Pop per me è un disco importantissimo. Ci sono un sacco di brani che non ho mai abbandonato, che li suono regolarmente e non nascondo che avevo da anni voglia di provare a rifar interpretare i brani da qualcuno, che è quello che fatto". "Non si tratta solo di rifare il disco e chiamare un altro artista a cantare, a fare il feat - spiega ancora - ma è l'artista ospite che fa il brano e quindi se lo rende suo non solo vocalmente ma proprio come produzione, come mondo sonoro d'appartenenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alex Britti: "Con Feat.Pop celebro un disco importante"

