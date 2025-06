Alessia Pifferi contattò un investigatore per pedinare il compagno l’avvocata | “Bisogno spasmodico di controllo”

Nel drammatico racconto che emerge dagli audio inediti, Alessia Pifferi si rivela non solo come madre, ma come donna intrappolata in un bisogno di controllo. Contattando un investigatore privato per seguire il compagno, la sua storia si intreccia con quella di una vita spezzata. L'avvocata Alessia Pontenani ci guida attraverso questo oscuro capitolo, mentre il mistero avvolge le scelte fatali che hanno segnato il destino della piccola Diana. Scopri di più!

L'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, ha commentato a Fanpage.it gli audio inediti che raccontano come pochi mesi prima di abbandonare la figlia Diana facendola morire di stenti, la sua assistita abbia contattato un investigatore privato per pedinare il compagno di allora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

