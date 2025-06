Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi parlano di Mani Nude | intervista esclusiva al cast e al regista

Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi ci rivelano i segreti di "Mani Nude", un film che sta facendo discutere. In un'epoca in cui il cinema si fa portavoce di emozioni e verità , questa pellicola cattura l'essenza dell'umanità con una narrazione audace e scene mozzafiato. Scopri come le mani nude possano raccontare storie di vulnerabilità e resistenza. Non perdere l'intervista esclusiva: c'è molto di più sotto la superficie!

Il cinema contemporaneo continua a proporre storie intense e coinvolgenti, capaci di esplorare tematiche profonde attraverso interpretazioni autentiche e scene di forte impatto visivo. Tra le ultime uscite, si distingue il film Mani Nude, che ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica per la sua narrazione avvincente e i protagonisti di grande talento. Questo articolo analizza i dettagli della pellicola, il cast principale e gli aspetti più significativi della produzione. presentazione di Mani Nude: trama e distribuzione. una storia di sopravvivenza e lotta interiore. Mani Nude racconta la vicenda di Davide, un giovane interpretato da Francesco Gheghi, che si trova improvvisamente coinvolto in una situazione estrema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi parlano di Mani Nude: intervista esclusiva al cast e al regista

Cos'è Napoli per un napoletano doc come Massimiliano Gallo? È una città unica, contaminata che contamina. "Ad un artista un posto così dà un'enorme energia", afferma l'attore protagonista di Questi fantasmi di Alessandro Gassmann. #ANSA Tweet live su X

Siete pronti? Ospiti di Massimo Gramellini stasera a #inaltreparole Alessandro Gassmann, Kasia Smutniak, Fausto Bertinotti, Maurizio Landini, Matteo Renzi e Stefano Massini! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su @La7tv ? #la7 #inaltreparolela7 #massimogr Tweet live su X

Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi raccontano “Mani nude”. A #EffettoNotte stasera #30maggio ore 23.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky @fabio_falzone @cinematografoIT #film #cinema Tweet live su X

Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e il regista Mauro Mancini raccontano Mani Nude, nelle sale il prossimo 5 giugno

Secondo ciakgeneration.it: Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi e il regista Mauro Mancini raccontano Mani Nude, nelle sale il prossimo 5 giugno ...

Alessandro Gassmann: «Mi vergogno della fortuna che ho. Vivo cercando di meritarmela»

Lo riporta vanityfair.it: L'attore figlio d'arte è protagonista insieme a Francesco Gheghi, giovane talento del cinema italiano, di Mani nude, dal 5 giugno al cinema. «Un film non violento, ma sulla violenza» ...

Mani nude: il regista parla del film con Francesco Gheghi e Alessandro Gassman [VIDEO]

Secondo cinematographe.it: La nostra video intervista al regista Mauro Mancini e ai protagonisti Francesco Gheghi e Alessandro Gassman del film Mani nude.